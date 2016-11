Tom Hanks kinnitab kuuldusi, et Clint Eastwood on režissöörina äärmiselt aukartustäratav.

“Kurikuulsa Eastwoodi pilgu osaliseks te küll saada ei taha,” kirjeldas vanameistri tõsieluloos “Sully” vaprat Ameerika lendurit Chesley “Sully” Syllenbergerit kehastanud Hanks nende kahe esimest koostööd.

“Ta kohtleb näitlejaid nagu hobuseid, sest kui ta 1960. aastatel seriaalis “Rawhide” mängis, oli selle režissööril kombeks röögatada: “Action!” ja kõik hobused kukkusid seepeale perutama. Nii et kui Clint on boss, ütleb ta hästi vaikse häälega: “Hüva, anna takka.” Ja selle asemel et karjuda: “Cut!”, ütleb ta: “Nüüd aitab.” See on põrgulikult hirmuäratav!” naeris Hanks Graham Nortoni jutusaates.