Selle nädala pühapäeval on eetris "Su nägu kõlab tuttavalt" finaalvaatus, mis toimub otseülekandena Saku Suurhallist. Vaata üle, millised artistid on parodeerimiseks valinud finaali pääsenud Liis Lass, Kalle Sepp, Raivo E. Tamm ja Adeele Sepp!

Liis valis parodeerimiseks "Titanicust" tuntud pisaratekiskuja ja Celine Dioni kuulsaima hiti, "My heart will go on".

.