Tuhanded tsiviilelanikud on lahkunud mässuliste kontrolli all olevast Aleppost.

(AFP / Scanpix)

Organisatsiooni The Syrian Observatory for Human Rights andmeil on linnast lahkunud vähemalt 10 000 kodanikku, vahendab Reuters.

(AFP / Scanpix)

Siiski on andmed linna jätnud inimeste kohta erinevad - kui Süüria meedia ütleb arvuks 1 500, siis Venemaa sõnul on see number koguni 2 500.