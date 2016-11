Tänavu juba üheksandat korda toimuva heategevusliku algatuse eesmärgiks on ulatada käsi ja tuua jõulurõõmu peredele, kellede majanduslik ja/või sotsiaalne olukord ei ole kiita.

Kokku on kogutud 682 lapse kingisoovid, mis on leitavad „JCI Jõulupuu“ kodulehel jõulupuu.jci.ee . Seal saab iga üks valida sobiva kingi ning ühe või mitme lapse jõulud rõõmsamaks teha. Esimeseks advendiks on pooled kingid laste jõulusoovide täitumiseks kokku kogutud, kuid 346 soovi ootavad veel aga heade inimeste abi. Kõiki kutsutakse üles tegema vähekaitstud lastele kingitus ja aitama seeläbi kaasa ka hooliva ja sõbraliku ühiskonna arendamisele!



JCI Jõulupuu algatuse paremaks tutvustamiseks valmis koostöös Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudiga sotsiaalreklaam. Heategevusliku teavitusvideo pildikeele autor on Laura-Liis Sisask ning reklaamile andis hääle Margus Saar.



Jõulupuu projekti õnnestumise aluseks on paljud head inimesed ja organisatsioonid, kes aitavad laste jõulukinkide unistused teoks teha. JCI on ühendavaks lüliks kingituste andjate ja saajate vahel.



Hetkeseisuga on unistuste täitumise teinud võimalikuks: Tallinna Perekeskus, Tartu, Elva, Kallaste, Pärnu, Rakvere ja Haapsalu linnavalitsused, Tartu Ülikooli muuseum, Swedbank AS, Lemeks Grupp, JUKU Mänguasjakeskus, AS A. Le Coq, Tartu Mill AS, Reisisellid OÜ, Tevo OÜ, Nordic Sugar A/S, Kehtna Mõisa OÜ, Forum Cinemas AS, Lillerand OÜ, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus, Maanteeamet, Pakkemeister, Eesti Toidupank, Eesti Lasterikaste Perede Liit.