Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi lõpuklass käis oktoobris inglise ärikeele tunni raames tutvumas A. Le Coqi õlletehase tööga. Ekskursioonilt puudus kolm õpilast, kellega pikaajalise Amway-kogemusega õpetaja läks kuulama otsemüügifirma Amway äripresentatsiooni.

Negatiivse kajastusega ärikeele õpetaja ei nõustu. „Amwayl on halb maine just inimeste seas, kes ei ole ise käinud konverentsidel või lisaks juurde uurinud. Miks on see A. Le Coqist erinev?," küsis ta.

