Ülepeakaela armunud Ron lendas mullu detsembri lõpus Filipiinidele ning palus vana-aastaõhtul Cristeli endale naiseks. "Ma ei tea, mis jõud pani mind nii järsku abieluettepanekut tegema. Ausalt öeldes tundus, et ma olin rohtude mõju all. Siis aga mõistsin, et tegelikult olen ma nii armunud sellesse tüdrukusse, kes on sedavõrd siiras ja hoolitsev," jutustab mees.

"See ongi tõeline armastus! Sellest saab mu viimane abielu!" lubab peagi üheksandat korda abielluv Briti vanavanaisa Ron Sheppard. Tema uueks väljavalituks on 42 aastat noorem filipiinlanna Cristel Marquez Lalec.

Sealjuures pole Ron veel ametlikult lahutatud oma kaheksandast naisest. "Ma teadsin, et Cristel on see, keda ma otsinud olen. Abielus või mitte, ma pean ta naiseks paluma," teatab mees.

Lahutus kaheksandast naisest peaks jõustuma uue aasta algul, misjärel kolib Cristel Filipiinidelt Suurbritanniasse. Kuna Ron kannatab Parkinsoni tõve ja dementsuse all, vajab mees ka hooldajat – just sellest saab Cristeli töö Suur­britannias.

Ron nendib, et on olnud keeruline ligi 11 kuud Cristelist eemal olla. "Mu haigused on arenenud kiiremini, kui tahaksin. Aga ma tean, et Cristeli armastus aitab mul kõigest üle saada," on mees veendunud.

Arstid kahjuks mehele üle kolme eluaasta ei luba.

Naine abiellub armastusest

Pärast kaheksat ebaõnnestunud abielu (millest pikim kestis 13 aastat, kõige lühem aga 10 kuud) usub Ron Sheppard, et nüüd on ta leidnud õige naise. "Inimesed ütlevad, et olen üks vapper mees. Tegelikult aga pole 40 aastat noorema naisega abiellumine julgustükk. Tõeline vaprus on see, kui sul on olnud kaheksa ämma," viskab mees nalja.

Ron on veendunud: armastus võidab kõik ja vanus on ainult number.

Ka Cristelit ei kõiguta suur vanusevahe ega fakt, et tulevane kaasa on viimase 47 aasta jooksul olnud abielus 44 aastat. "Ma tean, mida inimesed arvavad, aga ma pole siin selleks, et saada Suurbritannia passi või kasutada Roni ära," teatab naine.

"Pole oluline, mis vigu ta on teinud – Ron on siiski tore, hoolitsev ja humoorikas mees, keda ma väga armastan. Tean, et inimesed vaatavad talle viltu, aga mitte mina – ma tunnen teda paremini kui keegi teine."

Nii Cristel kui ka Ron on tõsiusksed kristlased ja seetõttu pole naine nõus seksima enne abielu. Naisel on eelmisest abielust seitsmeaastane poeg, Ronil aga kaheksa last.

Cristel kinnitab, et ei karda Roni endiste naistega kokku puutuda. "Jään viisakaks, kui ma kellegagi neist kohtun. Olen piisavalt rahulik inimene," sõnab ta.