"Täna on mulle festivali ­A-kategooria žüriilt saadud parima Eesti filmi tunnustus isegi olulisem kui see, et Eesti on esitanud "Ema" Oscari võõrkeelse filmi auhinna nominendiks. See on mõnes mõttes juba eilne uudis," ütles PÖFFi värske laureaat, režissöör Kadri Kõusaar pärast lõputseremooniat Õhtulehele.

"Kuigi "Ema" on linastunud juba paljudel festivalidel, aitab see tunnustus kindlasti kaasa ka meie Oscari kampaaniale, kuna filmimaailm on väike," usub Kadri Kõusaar.

Film on linastunud pea igal nädalal mõnel festivalil, aga osa festivale on alles ukse ees.