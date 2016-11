"Kõik peavad movembrit, aga mul ei ole sellega mingit pistmist. Mul on karvakasv miinuses," paitab koomik Tõnis Niinemets (10. oktoobril sai 29) oma siledat silmnägu.

"Kohati on see miinus, kuna noori meesnäitlejaid tuleb kogu aeg peale. Õnneks näevad nad kõik aga kohe palju mehisemad välja kui mina, nii et ma saan last mängida veel järgmised 25 aastat."

Miks on Kevin-Christianil kogu aeg pissihäda? No sellel poisil, keda te kehastate saates "Suur komöödiaõhtu".

Sest lava taga on kogu aeg head ja paremat ning nagu väike laps ikka, ei suuda ta käsi eemal hoida limonaadist ja muust magusast. Sealt ka tema hüperaktiivsus. Ta lihtsalt on magusast joogist täis pakitud – nagu tänapäeva noored kohati ikka.