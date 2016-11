Jäär Päevas on erineva sagedusega vibratsioone - see avab su intuitsiooni väravad. Võid täna tulla hea lahenduse peale või kargab sulle pähe lihtsalt hea idee. Päevaga sobivad ka kunst, müstika ja maagia.

Kaksikud Suhete ja partnerluse liin on küll oluline, kuid võib kaasa tuua ka keerukusi. Võid kohata kedagi, kes ajab sind kas segadusse või lihtsalt ei ole sinuga siiras. Siduvaid kokkuleppeid ei ole mõistlik sõlmida.

Vähk Upud töösse. Parim vahend meeleolu parandamiseks oleks lihtsalt leppida sellega, et kõike korraga nagunii ei õnnestu ära teha. Seega tegutse rahulikult ja ära end asjata killusta.

Lõvi Soovid ja tegelikkus ei taha hästi kokku sobida. Tegelikult oled sa küll energiline ja võimekas, kuid pisut hooletu ja pealiskaudne. Sul on raske end sundida millekski, mis sulle pinget ei paku.