"Mõistagi peab juht valima oludele vastava kiiruse ja autole alla panema korraliku mustriga rehvid, aga ka see pole normaalne, et peamaanteedest ei ole hommikul kella kümneks sahk üle käinud," kommenteerib avariikohal viibinud puksiirauto juht laupäevast liiklusõnnetust Ida-Virumaal, kus hukkus

Sündmuskohal töötanud politseinike sõnul ei vastanud Audi talverehvid nõuetele. Avariikohal viibinud puksiiriabi juht Jaan Kollo ütles Õhtulehele, et see on üsna diplomaatiliselt öeldud. "Algul vaatasin, et Audil on all suverehvid, alles hiljem selgus, et tegu on ikkagi talverehvidega. Tagumised rehvid olid täiesti siledad. Aga samas olid teeolud sellised, et juhitavuse võinuks kaotada ka korralike rehvidega auto," tõdeb ta.

Kogenud autojuht ja puksiiriabi pakkuja nendib, et ilmaolud olid nõnda vahelduvad, et veel öösel kella kolme ajal olid teed korras.

"Kell kaheksa vaatasin välja ja paks lumi oli maha tulnud, väljas tuli vihma ja temperatuur oli nulli ümber. See ollus kattis teed, oli libe ja kohati võis olla ka kiilasjääd," räägib ta.

Samas nendib ta, et kui teeolud on halvad, tuleb sõita kas või kolmkümmend kilomeetrit tunnis või üldse sõitmata jätta. "Puksiiriabi on välja kutsutud ka siis, kui juht pole libedaga endas kindel. Kiire ja ootamatu ilmamuutuse korral on esimesel päeval alati palju avariisid. Ka minul oli see juba neljas väljakutse. Tänavused ilmad on heitlikud ja ühel teelõigul võib olla lund ja teisel mitte. Kui tänavusügisene teine lumi maha tuli, siis kogesin, et Virumaal oli lumi teel, Tartu kandis mitte ja Värskas jällegi oli. Laupäeva hommikul ei näinud ma ühtegi sahka ja soolapuisturit ei Tallinna–Narva maanteel Sillamäe kandis ega ka õnnetuskohal. Jubedad teeolud olid," kõneleb ta.

"Teed kattis üsna paks lörtsikiht, milles veoauto jälgi mööda üritasid sõita sõiduautod. Ka siis, kui lumi lühikese aja jooksul kiiresti maha tuleb, peab leidma lahenduse. Sahad sõitku peamaanteedel siis kas või kogu see aeg edasi-tagasi. Kehvade teeolude korral võib oma sõidurajalt välja sõita ka korralike rehvidega auto. Üks moment, üks eksimus ja kõik."

Politseist öeldi Õhtulehele, et ei saa öelda, et teeolud olid õnnetuse ajal halvad, kuid need olid talvised ning sel ajal sadas Ida-Virumaal tõesti lörtsi.

Mitu korda karistatud

Kollo sõnul oli pauk nii hirmus, et ellujäänutel kindlasti ka vedas.

"Autodest jäi vähe järele. Kui ikka tagumine numbrimärk on esiistme taga, siis ei ole vahet, kas tagaistmel istujal oli turvavöö kinnitatud või mitte. Jube õnnetus. Aga Volkswagenis olnud inimestel lihtsalt ei vedanud. Sain aru, et Volkswagenis sõitnud inimesed on pärit Viljandist ja nad olid teel Jõhvi spordivõistlustele," ütleb Kollo.

Ida prefektuuri operatiivjuhi Andres Jaggo sõnul ei piisa liikluses teadmisest, et sõidukil on talverehvid all. "Nende muster peab ka nõuetele vastama. Lisaks tuleb igal sõidul valida teeoludele vastav sõidukiirus ning puhastada sõiduvahendid lumest ja jääst."

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Maarja Germanni sõnul on liiklusõnnetuse põhjustamises alust kahtlustada 37aastast Audi juhti, keda on varem mitu korda väärteokorras karistatud liiklusnõuete rikkumise eest. Ühtlasi on meest karistatud ka juhtimisõiguseta sõidu eest.

Esialgsetel andmetel ei olnud Audis kõrvalistmel istunud 37aastasel mehel ja hukkunud naisel turvavöö kinnitatud. Raskes seisus kõrvalistuja toimetati Ida-Viru keskhaiglasse. Volkswagenis oli kõrvalistmel 15aastane noormees ja tagaistmel 39aastane naine, kes mõlemad olid raskes seisundis ning toimetati samuti Ida-Viru keskhaiglasse. Volkswageni roolis olnud 21aastane mees toimetati haiglasse tervisekontrolli hiljem. Kõik kolm Volkswagenis olnut kasutasid nõuetekohast turvavarustust.

Juhtunu kohta alustati kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb mootorsõiduki juhi poolt liiklus-või käitusnõuete rikkumist, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm.