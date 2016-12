Kujutage ette, et olete läinud viimaseid kingitusi ostma koos koeraga, et pere ei teaks midagi aimata. Siis nõuab aga teie suurt kasvu koer, et te ka tema enesele selga võtaksite?!

Kõlab uskumatuna, aga videol on koer, kes tahab, et omanik ta omale selga võtaks ja tassiks. Seljas istuv koer vaatab temast mööduvaid koeri, kes on sunnitud ise kõndima.