"See on minu elu kõige õnnelikum päev, kuubalased on lõpuks vabad," lisas 84aastane Orlindia Montells.

Samal ajal, kui leina märgiks lipud poolde vardasse langetanud Havannas austati 90aastaselt surnud Fidel Castro mälestust, puhkesid vaid 145 kilomeetri kaugusel Ühendriikide pinnal Miamis rõõmupeod. "Mädanegu ta põrgus!" ilmusid loosungid tänavatele. Hüüdlaused, autopasunate tuututamine ja tänavail tantsivad inimesed ilmestasid pimedat ööd. "Kurb, et ühe inimese surm võib teha nii palju rõõmu, kuid see inimene ei oleks pidanud ülepea sündima," ütles ajakirjanikele 20 aastat tagasi Kuubalt põgenenud õpetaja Pabl Arencibia.

Eile, ööpäev pärast seda, kui president Raul Castro oli teatanud oma venna, peaaegu pool sajandit Kuubat juhtinud Fidel Castro surmast, oli Havanna ikka veel šokis. Miitingule kogunenud üliõpilased valasid pisaraid. "Ma ei suuda seda uskuda, et Fidel on surnud," ütles Muriel Hernandez ajalehele Observer.

"Türann on surnud, uus hommik võib lõpuks ometi tõusta viimasele kommunismisaarele läänepoolkeral," kirjutas oma teates USA esindajatekoja liige, Kuubal sündinud Ileana Ros-Lehtinen. Ka valitud president TrumpDonald oli oma teates järsk, kui märkis, et Castroga koos tulid Kuubale surmakomandod, vaesus ja inimõiguste jalge alla tallamine.

"Kuigi Kuuba on endiselt totalitaristlik riik, loodan ma siiski, et tänane on samm tulevikku, kus kuubalased saavad lõpuks nautida vabadust, mille nad on ära teeninud," kirjutas Trump oma puhkuseveetmiskohast Floridas.

President Barack Obama avaldas samas kaastunnet Fidel Castro omastele ja ulatas sõbrakäe kõigile kuubalastele. Obama ajal on alates 2014. aasta detsembrist tehtud mõnigi leevendus juba üle poole sajandi kehtinud Kuuba blokaadile. Kuid endistviisi ei või USA kodanikud turistina Kuubal käia, tuleb leida mõni muu põhjus. Näiteks õpilasvahetus või usulised toimingud. Seda võis Obama otsustada presidendi dekreediga, kaubandusblokaadi lõpetamine nõuaks Kongressi otsust.

Kuubal kuulutati alates 1. jaanuarist 1959 peaministrina ja seejärel presidendina ning kommunistliku partei juhina Kuubat valitsenud kuue ametliku lapse ja kahe abieluvälise lapse isa Fidel Castro mälestuseks välja üheksapäevane lein. Suured rahvakogunemised on kavandatud Havannas ja Santiagos riigi idaosas mälestamaks läinud reede õhtul kell 10.29 surnud comandante Castrot. Alkoholimüüki on piiratud, etendused ja kontserdid jäävad ära – kaasa arvatud ka Placido Domingo kauaoodatud kontserdid, mis pidid toimuma nädalavahetusel. Isegi pesapalli, mis oli Fidel Castro lemmikala, ei tohi mängida.

Ligipääs urnile Fidel Castro tuhaga avatakse täna ja homme Havanna Jose Marti memoriaalil ja pärast seda läheb urn ringreisile mööda neid paiku Kuubal, kus Castro juhitud võitlejad 1956. aasta detsembri algusest alates pidasid lahinguid pikale veninud teel võidule.

4. detsembril maetakse Castro säilmed Santa Ifigenia kalmistule, kus puhkab palju Kuuba ajaloo suurkujusid, alates Jose Martist ja lõpetades kuulsa rummiimpeeriumi rajaja Bacardi perega.

RÕÕM TÄNAVATEL: Miami väikeses Havannas pidutseti türanni surma kiituseks tänavail ööd läbi. (AFP / Scanpix)

634 katset Castro mõrvata

Fidel Castro kauaaegse ihukaitsejuhi Fabian Escalante sõnul õnnestus ära hoida 634 katset comandante mõrvamiseks. Katseid tegid nii Ühendriikide CIA kui ka Kuubalt pagenud inimesed. Muu hulgas püüti Castrole sokutada kasti mürgitatud sigareid, hõõruda tapva mürgiga sisse tema sukeldumisülikond, panna kõnepuldi alla lõhkelaeng ja kasutada Tšiilis, kus Castro riigivisiidil oli, täpsuslaskureid. Paraku sattus üks neist valele lennuväljale, teine otsustas pageda ja Tšiilis asüüli paluda.