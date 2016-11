Ühendriikide roheliste liider ja nende presidendikandidaat Jill Stein saatis reedel Wisconsini osariigi valimiskomisjonile nõude lugeda üle kõik seal äsjastel valimistel antud hääled. Stein kavatseb vaidlustada valimistulemused ka Pennsylvania ja Michigani osariigis. Wisconsinis oligi seaduse järgi viimane võimalus vaidlusteks reedel, Michiganis on see tähtaeg täna. Häälte ülelugemine läheb selle nõudjale maksma – Wisconsinis näiteks kolm miljonit dollarit, mille Stein kogus internetiannetustest kokku ülejäägiga. Laupäeva pärastlõunaks oli tal koos 5,8 miljonit. Enamik annetajaid tõid raha kokku väikeste summade kaupa, keskmine annetus oli 42 dollari ümber. Wisconsinis võitis senistel andmetel Donald Trump Hillary Clintonit 27 257 häälega, Steini häältesaak oli marginaalne 30 980 häält. Michiganis oli Trumpi edu Clintoni ees veelgi napim – vaid 10 704 häält.

Jill Stein kinnitas, et ta pole olnud ühenduses Hillary Clintoni kampaaniameeskonnaga ja kindlasti ei teinud ta nõudmist hääli üle lugeda nende ettepanekul. "Mul on sügav kahtlus, et hääletamisprotsessi sekkuti väljastpoolt ja tahan, et see kahtlus kas kinnitatakse või lükatakse ümber," ütles Stein CNNile.

"Ma olen saanud andmeid, et valimisarvuteid on ulatuslikult häkerdatud." Tuhanded ameeriklased on Steiniga ühte meelt pärast seda, kui USA julgeolekuteenistused hoiatasid, et Venemaa võib sekkuda hääletusprotsessi. "Mina palusin Steini hääletustulemusi vaidlustada," kinnitas ajakirjanikele liikumise Rahvuslik Ausa Hääletamise Instituut asutanud advokaat John Bonifaz, kelle sõnul on paljud erapooletud asjatundjad samuti arvanud, et tulemuse võltsis mingi väline jõud.