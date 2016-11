Politsei: "Peame otsima mitu korda ühtesid ja samu kaduma läinud inimesi. Miks?" Järelevalve peaks olema teistsugune.

Juulis torkas Jaan (72) sussid varvaste otsa ja lahkus hooldekodust. Kuhu ta läheb või millal tuleb, ei öelnud ta kellelegi. Esimesel päeval otsis hooldekodu teda oma jõududega, teisel päeval kaasati politsei. Jaani asukoht on siiani teadmata.

See on vaid üks näide paljudest, millega politsei seoses hooldekodust jalutama läinud inimestega aasta jooksul kokku puutub. Mullu sai politsei teateid hooldekodust lahkunu kohta 67 korral. Tänavu novembrikuu seisuga on tulnud kaduma läinud hooldekodu elanikke käia otsimas 50 korral. Need numbrid on vaid see osa juhtumitest, millest politseile teada on antud ehk kui hooldekodu ei ole oma jõududega või tähelepanelike kodanike abiga ekslema läinud inimesi leida suutnud.

ENDISELT LEIDMATA: Jaan läks hooldekodust kaduma juulis, tema otsingud ei ole vilja kandnud. (Erakogu)

Kaduma kipuvad ühed ja samad inimesed