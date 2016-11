Läinud sajandi kolmekümnendate aastate esimesel poolel said Võhma, Türi ja Põltsamaa inimesed viie sendi eest kord nädalas kõik kõmulisemad uudised, mis naabrite juures sündinud. Selle eest hoolitses Võhma Külaleht.

"Vallatused: noorhärra käib Pilistverest Kiriverre magamas, sest seal on ühes talus 17aastane teenija, kes Pilistvere vanapoolse noorhärraga suhtes. Et armuvahekord on jõudnud keemiskraadi, näitab asjaolu, et noorhärra käib Pilistverest pea igal öösel Kiriveres magamas, sadagu taevast või tuld-tõrva," on 1932. aasta 26. novembri pommuudis.

Kõrval teine vägev uudis: "Hiljuti juhtus Türil kummaline lugu. 50aastane kaupmees hakkas ­elama teist noorust. Seda pani tähele läheduses elav 40aastane õmblejanna ja oli kohe poeleti ees ja pakkus õhetavale mehele õuna. Tihti oli läbi seina kuulda, kuidas õmblejanna ohkab ja sõnab: "Mu veri kisendab su järele!". Kaupmehe naine võttis mehe ühel õhtul kodus käsile. Kui siis mehe jutus tekkis kogelus, haaras naine tooli ja virutas sellega mehele pähe. Hommikul läks mees kauplusesse, sinna järgnes varsti ka õmblejanna õunaga. Ühiselt siunati põrgulisest naist. Kui kaupmehe naine sisse astus, puges õmblejanna leti alla. Sealt sai poeproua ta kätte, tuuseldas läbi ja viskas välja."

Vaat, mis kõik külas ühe nädala sees juhtub.