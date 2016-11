"Bussijuht ütles, et jõi viina. Samas Pärnus maha astunud juht tundus samuti purjus olevat, aga see juhtus enne, kui politsei bussi kinni pidas," rääkis samas bussis viibinud Migle Delfile.

Laupäeva pärastlõunal sai politsei teate, et Ikla piiripunkti poole sõidab liinibuss, mis teeb kummalisi ja ohtlikke manöövreid. "Tulin Pärnust peale, juba siis oli märgata, et bussi sõidustiil on kahtlane. Tagurdas üle äärekivide. Sõidumaneer oli äkiline," räägib Triin, kellest üsna varsti loo kangelane sai.

"Minu jaoks on oluline hoida fookuses seda, et alkohol ja juhtimine kokku ei käi, seda enam kui tegu on kutselise juhiga, kelle vastutada on oma kaasreisijate ohutu sihtkohta toimetamine," sõnas Triin.