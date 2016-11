Laupäeval tähistati Hopneri majas advendiaja algust keskaegsete piparkookide valmistamisega. Oma tarkusi jagas Soome piparkoogimeister, kes kasutab nende tegemiseks 15. sajandist pärinevaid nikerdatud puuvorme. Tegemist on peene käsitööga, kuna ühe vormi valmistamine võib võtta aega seitse-kaheksa tundi.

Piparkoogimeistri taina retsept pärineb Saksamaalt. Selleks on vaja vaid nisujahu, vedelat mett ja vürtse. Viimase segu valmistab Soome piparkoogimeister Petrus Hermanni Kurppa alati ise, ta kasutab selleks näiteks kaneeli, koriandrit, muskaatpähklit ja nelki. Keskajal olid piparkoogi retseptid aga väga salajased ning kuna siis polnud ka veel mõõtmissüsteemi, kaaluti aineid kaalul, millele asetati raskuseks kivid. Nii ei saanud keegi teada, kui palju midagi tainasse pandi.

Väga hea piparkoogitaina valmistamist tuleks alustada tegelikult kevadel, kui lumi on veel maas. See tuleks jätta natukene vedelam, asetada kuiva kohta puhkama ning sügisel, kui lumi uuesti maha tuleb, on tainas kõige parem, tõdeb Petrus. Kui taina sõtkumiseks kulub paar-kolm päeva, siis piparkoogi küpsetamiseks vaid pool tundi.

Millised nägid välja Petruse küpsetatud meepiparkoogid ning kuidas kogu protsess välja nägi, vaata galeriist!