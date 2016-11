Välisminister Sven Mikseri (SDE) sõnul pole maaeluminister Martin Repinski kitsefarmi majandamist puudutavaid küsimusi valitsuses arutatud. Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ootab, et peaminister võtaks antud küsimuses seisukoha.

"On kahetsusväärne, et värske minister on sattunud sellisesse skandaali, aga ma ei ole teemaga süvitsi kuidagipidi kursis," ütles Mikser Delfile.

Mikseri sõnul ei arutanud valitsus neljapäeval toimunud esimesel istungil

Konju kitsefarmi majandamise kohta esitatud tõsiseid süüdistusi. "Valitsus on pidanud seni ühe istungi ja Repinski ei ole sellele kommentaari andnud, peaminister ei ole neid ka teiste ministrite juuresolekul küsinud," kinnitas Mikser.

