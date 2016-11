Õhtuleht: Ärmaga seonduvalt on EASi juht Hanno Tomberg juba kohalt maha võetud. Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Artur Talvik on öelnud, et küsimusi tekitab Ilvese kantselei toonase juhi Siim Raie tegevus, kes käis presidendi erafirma rahaasju EASis klaarimas. Kas Tombergi mahavõtmise järel olete valmis võtma vastutust ning astute riigiametniku kohalt tagasi?

Siim Raie, presidendi kantselei eksjuht, muinsuskaitseameti juht: Ma palun küsimust täpsustada – mille eest ma peaksin olema valmis vastutust võtma? Täpsustuseks omaltpoolt veelkord – ma ei ole käinud presidendi erafirma rahaasju EAS-is klaarimas.

Ma ei näe mingit seost enda isiku ja tänase ametisoleku ning teie poolt mainitud skandaalide vahel. Kui korruptsioonivastase erikomisjoni juhil on mulle küsimusi, siis vastan neile lahkesti otse. Olen ka varem ajakirjanduses öelnud, et käisin ühel kohtumisel EAS-is koos Evelin Ilvesega selgitamaks, et presidendi turvalisusega seotud asjaolud, mis takistasid OÜ Ermamaa äriplaani elluviimist olid jätkuvalt olemas ka 2012 aastal. Ehk siis tegin oma tööd presidendi kantselei juhina. Evelin Ilves ei vajanud ega ka palunud abi oma ettevõtte asjade ajamisel.