Mõistlikud inimesed ei kõnni novembrikuus suveplätude ega sandaalidega lund ja libedust trotsides, ikka on midagi toekamat jalga soetatud. Eesti ilm, teadagi. Mõistlikud autojuhid on autol õigel ajal rehvid vahetanud ja suvesussid varna riputanud. Hea tuttav, 18aastase staažiga autojuht, sattus liiklusohtlikusse olukorda. Naise sõnul – üks jobu oma BMWs lausa uisutas suvepapudes punase foori all üle ristmiku.

Süüdimatu autojuhi aadressil tuli veel ridamisi vihaseid sõnu, kuid peamine süüdistus – vastutustundetu mölakas on eluohtlik nii kaasliiklejatele kui ka endale. Lisaks veel tekitab oma üliaeglase uisustiiliga 20 km/h meeletuid liiklusummikuid.

Et mida siis teha, kui rehvivahetuse järjekord on alles järgmise nädala teisipäevaks määratud ja samas on nädalavahetusel vaja liikuma saada? Jätke auto rahule, seekord õnnetus lausa hüüab tulles. Milleks riskida eluga?

Kasutage liiklemiseks ühistransporti. Suruge mugavus ja ülbus maha, sõitke rongi või bussiga. Kui see teile ei sobi, ei jää muud üle kui oodata ilma soojenemist ja kevadet. Jälgige ilmateadet.