Uue valitsuse ministrite nimede selgumise järel on üht neist – põllumajandusminister Martin Repinskit – käsitletud sedavõrd jõuliselt, et Keskerakonna ülejäänud ministrite nimed kipuvad juba ununema ning peaminister Jüri Rataski on Repinski varju jäänud.

Kõrvalseisjal on keeruline öelda, kas Repinski nimetamise ministriks tingis kaua võimult eemal olnud Keskerakonna lühike pink või oli selle taga ka muud kalkulatsioonid. Kuigi Repinski on öelnud, et ta ei tea, kas parem minister oleks tema ise või Siret Kotka, siis ka Kotka tõus ministriks poleks mitte vähem tähelepanu pälvinud.

Ei saa välistada, et Repinski on osutunud mitte ainult Keskerakonnale, vaid kogu võimuliidule kasulikuks mitmest aspektist korraga. Repinski kitsefarmiga tegelemine on viinud avalikkuse tähelepanu eemale Ühtse Venemaa lepingult ja selleltki, et ka IRLis on sisemine käärimine lepingu tõttu ja tuntud liikmed ähvardavad suisa erakonnast lahkumisega.

Kui nüüd peaks värske ministri ümber puhkenud skandaal päädima tema väljavahetamisega, siis oleks see ka koha kätte näitamine Edgar Savisaare leerile – usaldasime küll teid, kuid te ei tulnud vastutusekoormaga juba eos toime. Kuid Ratas peab enda seisukohalt kaaluma, millist sammu astuda. Repinski väljavahetamise korral võidakse Ratast võtta nõrga juhina, kes tegi halva ministrivaliku ja juba paaripäevase skandaali jooksul muudab valitsuse koosseisu. See jätaks mulje, et ratas saab olema peaministrina ka edaspidi sama pehmest puust. Kui aga Ratas jääb Repinski selja taha ega arva, et oleks tema ministriks valimisel eksinud, siis ammendavate selgituste puudumisel jääb Repinski veel pikaks ajaks selle valitsuse säravaimaks ja Ratast varjutavaks täheks.

Ometi on Repinski skandaalil ka veel teinegi aspekt. Kuivõrd on praegu Eestis üldse võimalik põllumajanduslikul väike- või keskmisel tootjal kogu seadusterägastikus vee peale jääda, kui paar koda kuus tuleb arvestada riiklike kontrollidega ning kogu paberimajanduse kõrvalt päris tööks enam aega ei pruugigi jätkuda? Ideaalis käib maal iga viimane kui samm eurodirektiivide järgi, kuid tegelikult pole naturaalmajandus kuhugi kadunud. Repinskile kingaandmine oleks signaaliks, et maaettevõtlus saab karistatud, mitte ei tunne riigipoolset tuge.