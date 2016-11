Ettevõtetele võiks soovida igavest elu, kuna laias maailmas eksisteerib sajandeid tegutsenud pereettevõtteid. Üldiselt jääb aga ettevõtete eluiga inimeste omale alla. Turult varalahkunud ettevõtetest jäävad tavaliselt maha maksuvõlad. Vahest on selle tõttu ettevõtte tulu maksustamise poliitika Eestis rajatud müüdile, et ettevõtte maksudest vabastamine tooks kauakestva harmoonilise kooseksistentsi nii ettevõtte omanikele ja töötajatele kui ka toodete-teenuste tarbijatele.

Maks on valitsuse vägivald ettevõtte ja inimese suhtes, mis rikub turumajanduse ajaloolist natuurõiguslikku aluspõhimõtet: turul teenitud tulu kuulub selle teenijale ja kellelgi ei ole õigust temalt seda ära võtta. 1990-ndate algul ilmus TÜ majandusteaduskonda üks veidrikust doktorikraadide koguja USA-st, kelle doktoritöö rajanes ideel, et valitsus peaks oma tegevust rahastama üksnes loteriide korraldamise ja vabatahtlike annetustega – maksustamine kui vägivald on keelatud. Ta saigi Tartust soovitud järjekordse kraadi, kuna nõustus, et kuni tema soovitatud tuludest ei jätku võib valitsus siiski tulu teenijaid natuke ka maksudega vägistada. Hea seegi, sest äärmuslik maksuvaba ühiskond on kommunism, kus keegi turult mingit tulu teenida ei saa – kõik kuulub ühiskonda esindavale valitsusele.

Eestis tuli 1999.a võimule valitsuskoalitsioon, mis paistis soovivat nõukaaegse madalate maksudega „inimnäolise sotsialismi“ eeskujul üles ehitada madalate maksudega inimnäolise kapitalismi. Eestis viidi sisse täiesti ainulaadne ettevõtte kasumi maksustamine ainult väljavõetavate dividendide ulatuses. See ebardlik süsteem on juba üle 15 aasta kahjustanud Eesti majanduse ja kogu ühiskonna arengut sedavõrd, et palju halvemalt lähtepositsioonilt alustanud Leedu on ostujõu pariteedi alusel hinnatud SKP-lt inimese kohta Eestile järele jõudnud ja Läti vahet vähendanud. Kui arvestada, et Eestis erinevalt Leedust ja Lätist kuulub oluline osa SKP-st väliskapitalile, siis pole imestada, et Leedu on rahvuslikult koguproduktilt inimese kohta Eestist eespool ja Läti on meile järele jõudmas. Väliskapitali investeerimistulu ulatus Eestis 2007.a 2,2 miljardi euroni (üle 13% SKP-st) ja see taandus järkjärgult 2014.a 1,44 miljardi euroni (üle 7% SKP-st).

Maksumüüdid ja tegelikkus

Ettevõttele soodne tulumaksusüsteem pidi reklaami kohaselt Eestisse meelitama välismaiseid otseinvesteeringuid, mis majanduskasvu ergutaks. Statistika näis kinnitavat selle lootuse täitumist – väliskapitali sissevoolu statistilised mahud olid Eestil naabritega võrreldes suuremad. Paraku on tegemist illusiooni ja enesepettusega: maksebilansis näidatakse koos taasinvesteeritud ja jaotamata kasum (2012-2014.a 800-900 miljonit eurot aastas). Ebanormaalse maksusüsteemi tõttu me ei teagi, kuipalju väliskapitalist Eesti majanduse arengusse investeeritakse ja kuipalju maksustamata kasumit otsib ettevõtete bilansis teisi maksuvabasid väljapääsuteid.

Arenenud riikides mittekasutatava maksusüsteemi Eestis juurutajad ei olnud ega ole praegugi võimelised mõistma, et lisaks dividendide väljavõtmisele eksisteerib ka teisi kasumi maksuvaba väljaviimise võimalusi. Kõigepealt muidugi kasumite kantimine Eestist tõelistesse maksuparadiisidesse (tuletame meelde Panama paberite skandaali kui pisiosa kogupettustest), mida kasutasid eelkõige kohalikud firmad. Eesti suutis oma maksusüsteemiga luua ka kaks maailmas enneolematut majandusnähtust rahvusvaheliste firmade kasumimaksudest kõrvalehoidmiseks: filiaali kaudu uutele turgudele minek ja filiaalide laenud emafirmale.

Normaalselt läheb emafirma uude sihtriiki ikka otse, mitte teises riigis loodud tütarfirma kaudu. Eesti maksusüsteem oli aga kuni 2009 a. nii tobe, et kasumid võimaldati maksuvabalt välismaale investeerida. Seda kasutasid Rootsi ja Soome suurettevõtted, mis kuni 5,6 miljardit eurot Eestis teenitud kasumeid edasi Lätti ja Leetu investeerisid. Eesti kingitus eelarve tulude poole arvelt moodustas sellest tubli veerandi ehk 1,4 miljard eurot maksutulu kadus meie jaoks nagu vits vette.

Normaalselt jätab emafirma tütre käsutusse parajasti nii palju teenitud kasumist, et see oleks valmis parajas toitumuses hagijana pidevalt väsimatult uusi kasumeid jahtima. Laenu annab aga alati emafirma tütarfirmale, mitte vastupidi. Eestis asutatud filiaalid annavad aga laenu emafirmale ja selle tütarettevõtetele, sest Eesti maksusüsteemis on laenamine äritehing ja selliselt on ka laenuna väljakanditud kasum maksust vabastatud. Alates 2009.a, mil maksustati otseinvesteeringud välismaale, on Eestist tütarettevõtetesse voolanud ca 3 miljardit eurot laenusid, kokku ületas laenude väljavool Eestist sissevoolu ca 7,5 miljardi euro ulatuses. Veel 1,5 miljardit eurot maksutulu jäi hinnanguliselt laekumata.

Loomulikult on need üldisest maksebilansist väljaloetud asjaolud ja on kindlasti ebatäpsed. Valitsejate, eriti Eesti Panga käsutuses peaks olema täpsem info Eesti majandust valitsevate välisfirmade tütarettevõtete väljaveetud investeeringute ja laenuraha mahtudest. Uus valitsus võiks need avalikkuse ette tuua ja meie ennasthävitavast maksusüsteemist kasu saajad kindlaks teha. Eesti majandus ja ühiskond on sellest üksnes kahju saanud.

Moonutatud majandusstruktuur

Maksutulude kaotus on siiski väiksem pool hädast – ka uus valitsus püüab rikastelt (välis)firmadelt kasseerimata maksud sisse nõuda vaestelt Eesti tarbijailt. Ebardlik ettevõtte tulumaksusüsteem on vohama pannud rämpskapitali valdkondades, millel pole jätkusuutlikku majandusarengut toetavat mõju. Väliskapital tuli Eestisse siseturgu teenindavaid tegevusvaldkondi (pangandus, kaubandus jms) üle võtma, mitte konkurentsivõimelist innovaatilist eksportkaupa tootma. Tööstusse on tulnud ainult ca 15% välisinvesteeringutest, sellestki suur osa siseturgu teenindama (nt toiduainetetööstusse). Eesti võib jõuda kaubanduspindade hulgalt inimese kohta viie rikkama riigi tasemele, majandusarengule on see aga veskikiviks kaelas ja majanduskasv on loomulikult kängunud.