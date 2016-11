Täna päeval muutuvad ilmaolud talvisemaks. Temperatuuri languse tõttu suureneb teedel libeduseoht ja sõiduolusid halvendab ka päeva jooksul järjest tugevamaks tõusev tuul, teatab Ilmateenistus.

Homme eemaldub madalrõhkkond kaugemale Venemaale. Samal ajal puhub öösel väga tugev loode- ja põhjatuul, puhanguid on sisemaal 15, pole välistatud kuni 18 m/s, rannikul 25 m/s, vastu Läänemerd pole välistatud veel tugevamad tuuleiilid. Vahete-vahel sajab lund, saarte rannikul ka lörtsi. Päeval on sajuhooge hõredalt. Tuul annab järele alles pärastlõunal. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul 0..-5, meretuulega rannikul kuni +1°C.

Teisipäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Öö on rahulik. Kohati võib nõrka lund sadada. Selgema taeva all langeb temperatuur -3..-8, meretuulega rannikul kuni +1°C. Päeval jõuab Skandinaavia rannikule uus madalrõhkkond ja laieneb üle Soome. Pilved tihenevad ja Lääne-Eestis hakkab lund ja lörtsi sadama, saartel tuleb ka vihma. Läänekaare tuul võib veidi tugevneda. Õhutemperatuur on -4..+1°C.



Kolmapäevaks toob madalrõhulohk lund ja lörtsi, Lääne-Eestisse ka vihma. On jäiteoht! Puhub tugev lõunatuul, päeval pöördub edelasse ja läände. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis -3..+2, ida pool võib öö hakul paar-kolm kraadi külmem olla, päeval on -1..+4°C.



Neljapäevaks jõuab Läänemere õhuruumi uus madalrõhkkond ja toob kaasa rohkelt niiskust. Põhiliselt sajab lund ja lörtsi, sekka võib ka vihma tulla. Tuul puhub lõunakaarest ja kui madalrõhkkond aktiivsena püsib, siis on ka tuul tugev. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -2..+2°C.



Reedel püsib Eesti madalrõhkkonna mõjusfääris. Aeg-ajalt sajab lund ja lörtsi. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -4..+1°C.