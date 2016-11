Eesti vaadatuima teleshow finaali pääsesid teatavasti Liis Lass, Adeele Sepp, Kalle Sepp ning Raivo E. Tamm. Tänases erisaates selgub, kes kehastab keda suures finaalis 4.detsembril Saku Suurhallis!

Lisaks näeme, mida arvavad artistid sellest, et neid on sel hooajal järele tehtud. Samuti leidub saates vihjeid erietteastete kohta finaalsaates.



"Su nägu kõlab tuttavalt" erisaade on eetris juba täna õhtul, algusega kell 19.30.