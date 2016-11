Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" arvas saatejuht Andrus Karnau, et maaeluministri Martin Repinski kitsejuustufarmi ümber puhkenud skandaal päädib ilmselt esmaspäeval tema välja vahetamisega ministri kohalt.

"Probleemi lahendus ootab meid ees tõenäoliselt juba esmaspäeval kui koguneb Keskerakonna juhtkond," vahendab ERR.ee Karnau öeldut. "Suure tõenäosusega jõuab Jüri Ratas järelduseni, et maaeluminister tuleb välja vahetada. Ja seda just nimelt põhjusel, et Repinski kitsefarmi ümber käiv skandaal ei näita vaibumise märke," ütles Karnau.

Saatejuht Ahto Lobjakas leidis aga, et ka Repinskile peaks kehtima süütuse presumptsioon, kuni pole vastupidist tõestatud.