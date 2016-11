Päev võib kujuneda üsna veidraks ja kummaliseks. Just sinu sisemaailma ja tajude mõttes. Võimalik on kas prohvetlik unenägu või muu kirgas tajumus. Samas kipud kõike liiga keeruliseks ajama.

Kaksikud

Sinus on palju entusiasmi, kuid vähe süsteemust ja läbimõeldust. Seega võtad küll palju ette, kuid võimalikud takistused võtavad su hoogu maha. Vajad ehk sõbra nõuannet mõnes olmelises küsimuses.

Vähk

Su mõistuse ratsionaalne osa on hetkel uinuvas olekus, mistõttu näed tonti seal, kus seda lihtsalt ei ole. Kuid päev läheb täie ette boheemlastele ja unistajatele.

Lõvi

Päikese ja Neptuuni lähenev kvadraat võib lähipäevadesse tuua olukordi, mis on keerulised ja esmapilgul raskesti mõistetavad. Ka võib keegi käituda sinuga ebasiiralt. Samas võid ka ise sattuda rolli, mis pole tegelikult sinu rida.

Neitsi

Nii täna, kui ka järgnevatel päevadel, võid sattuda põnevate sündmuste keerisesse. Selleks pead muidugi olema kusagil rahva seas ja ka ise aktiivselt tegutsema.

Kaalud

Praegused päevad soosivad oma kodu ja majapidamise kaunistamist ja uuendamist. Osta seinale mõni ilus pilt või värvi üle tuhmunud pinnad. Kindlasti kustu koju külalisi!

Skorpion

Kuu liigub Skorpionis. Täna võib midagi sellist, mida pead sügavalt isiklikuks asjaks, saada teistele teatavaks. Samas võid ka ise teada saada kellegi teise saladuse või mõne muu intrigeeriva asjaolu.

Ambur

Päevas on müstilisi hoovusi ning omapäraseid meeleseisundeid. Sulle tundub, et kõikjal on sümbolid ja need justkui räägiksid sinuga. Ka kõigud sa minevikunostalgia ning tänapäeva vahel ja üritad leida õiget suunda edasiseks. 22.46 – Kuu Amburis.

Kaljukits

Ürita olla avameelsem ja avatum. Suhtud kahtlusega inimestesse ja arvad, et nende siiruse taga on midagi kahtlast. Õhtul mine kindlasti seltskonda – võimalik on huvitav ja inspireeriv kohtumine!

Veevalaja

Arvatavasti oled suurepärases vormis ja suudad paljude vajalike asjadega ühele poole saada. Ka on füüsiline ja spirituaalne energia sinus kenasti tasakaalus.

Kalad