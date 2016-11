Hetkes on erineva sagedusega vibratsioone - see avab su intuitsiooni väravad. Võid täna tulla hea lahenduse peale või kargab sulle pähe lihtsalt hea idee. Hetkega sobib ka kunst, müstika, maagia.

Kaksikud

Suhete ja partnerluse liin on küll oluline, kuid võib kaasa tuua ka keerukusi. Võid kohata kedagi, kes ajab sind kas segadusse või lihtsalt ei ole sinuga siiras. Siduvaid kokkuleppeid ei ole mõistlik sõlmida.

Vähk

Upud töösse. Parim vahend meeleolu parandamiseks oleks lihtsalt leppida sellega, et kõike korraga nagunii ei õnnestu ära teha. Seega tegutse rahulikult ja ära end asjata killusta.

Lõvi

Soovid ja reaalne tegelikkus ei taha hästi kokku sobida. Tegelikult oled sa küll energiline ja võimekas, kuid pisut hooletu ja pealiskaudne. Sul on raske end sundida millekski, mis sulle pinget ei paku.

Neitsi

Otsid minevikust pidepunkte. Sulle tundub, et vanad ja läbiproovitud asjad on kindlad ja neid võib usaldada. Samas keeldud sa nägemast just olevikus peituvaid võimalusi.

Kaalud

Kuna Kaalude valitseja Veenus on kvadraadis Uraaniga, võib päev pakkuda sulle mitmesuguseid üllatusi. Keegi võib ka ehmatada või kuidagi provotseerida. Aga suhtu kõigesse kergelt ja mänguliselt!

Skorpion

Suuremate ostude tegemine pole nii täna kui ka homme soovitav. Võid tugevate emotsioonide mõju all osta mingi asja, mis tundub hiljem mõttetu raharaiskamisena.

Ambur

Täna kell 14.18 on kuuloomine (ehk Kuu ja Päikese ühendus) Amburis. Seega tasuks hommikupoole hoida madalat tempot ja võimaluse korral keskenduda poolikute tööde lõpetamisele.

Kaljukits

Kaljukitses liikuv Veenus moodustab täpse kvadraadi mässumeelse ja ettearvamatu Uraaniga. Seega võib päev kujuneda üsna huvitavaks. Kuid kindlaid plaane pole mõtet teha, kuna kõik võib kiiresti muutuda.

Veevalaja

Veevalajas liikuv Marss on tegemas trigooni avarduva ja võimalusi pakkuva Jupiteriga. Niisiis purjetad heas tuules ning tööd ja tegemised lausa lendavad su käes. Seega anna aga tuld!

Kalad