Kui oled pereinimene, siis kindlasti võta täna oma perega midagi põnevat ette. Tasuks teha midagi sellist, mida sa varem pole teinud. Teisel tasandil on kerge oht liialdada söögi ja joogiga.

Võimalusi on piisavalt, kui vaid ise oskad neid ära kasutada. Midagi võib lausa poolmuidu sülle langeda - ära siis saatust narri ja oska ka tänulik olla!

Kaksikud

Sulle võib tunduda, et inimesed on liiga asjalikud ja vaoshoitud, et päev võiks sinu jaoks nauditavaks kujuneda. Aga tee ise ots lahti, mõtle midagi lahedat ja erilist välja!

Vähk

Sinus on loomulikku enesekindlust ja elurõõmu. Oled ka huvitav kaaslane, kuna genereerid omapäraseid mõtteid. See kõik kokku muudab sind teiste silmis vägagi atraktiivseks.

Lõvi

Kui sul on parajas vanuses lapsed, siis täna võiksid sa neile olulisi elutarkusi õpetada. Kui aga oled noor, vaba ja vallaline, siis tõmbab sind peenete pubide-klubide poole, kus saaksid end välja elada.

Neitsi

Keegi võib sulle meeldiva üllatuse valmistada. Ka su enda meeleolu on selline, et heameelega näiteks kingiks kellelegi midagi ilusat – kasvõi naeratuse. Päev soosib kõiki naudinguid.

Kaalud

Mõnus seltskond ja kaunid inimesed ei jäta sind täna mitte külmaks, mistõttu püüad olla õigel ajal õiges kohas. Ja see peaks ka õnnestuma. Õhtul võib üks kohtumine väga oluliseks osutuda.

Skorpion

Tänane laupäevane päev sobib kenasti nii külla minemiseks kui ka külaliste kutsumiseks. Sinu ja teiste vahel liikuv info võib sulle anda uusi ideid ehk siis pakkuda vajalikku vaimutoitu.

Ambur

Kui lähed täna kuhugile seltskonda või pidusse, siis hoia söögi ja eriti joogiga mõõdukat joont. Sest su organism võib olla tavalisest tundlikum ja reageerida ebaharilikul viisil.

Kaljukits

Kuu liigub Kaljukitses ning teeb ka ühenduse Kaljukitses oleva Veenusega. Ehk siis tulemas on igati tore ja mõnus päev, mil kindlasti peaksid minema seltskonda ning nautima häid sööke ja jooke.

Veevalaja

Täna oleks soovitav olla rohkem omaette ja anda oma hingele võimalus nautida rahu ja vaikust. Ka sobib päev müstilisteks ettevõtmisteks, samuti võiksid minna mõnda erilise auraga piirkonda.

21.44 – Kuu Veevalajas.

Kalad