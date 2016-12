Tähtsal kohal on sinu suhted sõpruskonnaga. Kusjuures neis suhetes on tähtis vaimne moment, teatud mängureeglite tundmine. Sobiv päev näiteks male-või bridžilahingute pidamiseks.

Kaksikud

Valitsev seis paneb sul vaimu lehvima ja elumahlad pulbitsema. Tunned, kuidas soov tegutseda sinus maad võtab. Ära siiski üle pinguta! Eriti kehtib see armusuhete loomise kohta!

Vähk

Praegu muudab taevas moodustuv kosmiline muster sind vastassoo silmis ihaldusväärseks. Mistõttu on romantiline seiklus igati tõenäoline. Kuid ei maksa eriti loota, et see saab olema püsiv.

Lõvi

Mõned pinged võivad vallanduda - eriti kui oled neid siiani maha surunud. Ära püüa tekkinud tundeid analüüsida! Lase hoopis lõdvaks ning võta asja rahulikult!

Neitsi

Üsna sobib päev suuremaks koduseks suurpuhastuseks, aga ka treeninguteks ja kõigeks, mis seostub su enda tervise ja ka harjumustega. Samas võib su lemmikloom olla rahutu.

Kaalud

Ebatäpsused on hetkel täiesti lubamatud, kuid just hooletust on sul täna raske vältida. Ja kui loodad liiga palju teistele, võid pettuda. Partner võib kõige vajalikumal hetkel alt vedada..

Skorpion

Ajalõigu muster tekitab kas kummalise või lihtsalt nostalgilise meeleolu. Mälestused tekitavad igatsuse-tunde. Hing oleks justkui veidi haige, kuna sa ei suuda oma meeleolule vastavat partnerit leida.

Ambur

Kõik infoga seoses olev on heas seisus. Parim aeg kirjutada või rääkida asjadest, mis on sulle eriti olulised. Ka kunst ja sellega seonduv võiks olla tänase päeva sisuks. Samuti võiks teha reisiplaane.

Kaljukits

Sulle võib tunduda, et keegi mängib sinuga mingeid imelikke mänge. Võtad igaks juhuks sisse kaitsehoiaku ja sellega ehitad müüri enda ja teiste vahele. Asjade kaotamise oht!

Veevalaja

Kuu liigub Veevalaja märgis. Kui pöörad pilgu tulevikku, muutub see ekslevaks. See tähendab, et sul puudub tuleviku suhtes piisav kindlus. Aga lase vaim ja tunne lihtsalt vabaks ning kõik loksub oma kohtadele!

Kalad