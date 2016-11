Raadiohääl Alari Kivisaar ei andnud terve aasta ühtegi intervjuud, kommentaari ega käinud ka üheski telesaates, kuna tema mõõt sai lihtsalt täis. "Oli lugu minust ja kommentaaride jada ning siis võttis väljaanne kõige krõbedama kommentaari, pani selle pealkirja ja tekitas sellest omaette loo," selgitas Alari saates "Nädalalõpp Kanal 2ga", miks ta otsustas meediapaastu pidama hakata.

Alari tundis ühel hetkel, et meedia, eriti online-meedia läheb käest ära ning ta ei suuda seda kontrollida. "Inimesi ei huvita, mida ma räägin – nad vaatavad vaid pilti ja kommentaari. Halvasti ütlemise elan ma küll üle, kuid see võib olla probleemiks minu lähedastele. Kommenteeritakse, miks neile ei meeldi minu laste nimed ja naine ning seda jama loevad inimesed, kes ei saa aru, mis toimub. Siis see võimendub, keegi võtab sealt veel midagi ja paneb oma online-väljaandesse. Kuid põhiline on see, et see ei kao kunagi ära," rääkis Alari, et saja aasta pärast googeldades tuleb see jama ikka välja.

Selline sündmuste käik on aga põhimõtteliselt sama, kui ühes toas oleks kõik Alari lähedased inimesed, ta paneks sinna suure ventilaatori ja siis võtaks suure labidatäie sõnnikut, nii et kõik saavad pihta. "Sa ei saa midagi enda kaitsmiseks teha, sest kedagi ei huvita sinu jutt. Siis ma sain aru, et esimese labidatäie sõnnikut viskan ma ise ventilaatorisse, kui ma üldse annan intervjuud, kommenteerin või vastan mingisugusele küsimusele." Alari nendib, et meediaga mitte suhtlemine tuli tal hästi välja ning kui aasta läbi sai, on ta proovinud seda joont hoida. Mitte aga siiski nii rangelt.