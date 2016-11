Näitlejatar Grete Klein tõdeb, et paljugi, mis ennustaja Edgar talle kunagi rääkis, on täppi läinud. "Ta ütles, et mul tuleb meediaga väga tihedalt pistmist. Siis ma polnud aga mitte kuskil veel, alles kaks aastat hiljem läksin "Reporterisse" ilmatüdrukuks," rääkis Grete reedeõhtuses telesaates "Nädalalõpp Kanal 2ga".

Edgari juurde läks Grete tädi soovitusel. "Ütleme niimoodi, et läksin mina siis sinna. Ukse peale tuli tema elukaaslane, kes hakkas ilmast rääkima ja küsis, mis ma poliitikast arvan. Mõtlesin, et väga strateegiline käik – mina räägin kõik ära, siis ta läheb tuppa ja räägib kogu jutu Edgarile. Aga siis ta ütles, et mine taha hoovi, Edgar ootab sind," meenutas Grete, kuidas kummaline kohtumine ennustajaga alguse sai.

Hoovis olid laud ja toolid ning ühel neist istus trussikute väel Edgar. "Ma ehmatasin ära. Mõtlesin, et kui nüüd läheb action´iks, siis kuhu ma jooksen." Kõik läks siiski hästi ning ennustaja rääkis Gretele väga täpselt tema minevikust ja ka tulevikust.