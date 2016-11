Politsei sai kella 19.30 ajal teate traagilisest liiklusõnnetusest Harjumaal Haapsalu-Keila maantee 17. kilomeetril. Esialgsetel andmetel liikus sõiduauto BMW, mida juhtis 22-aastane mees, Keilast Haapsalu suunas ning põrkas kokku sõiduteel kõndinud jalakäijaga. Jalakäija, 37aastane mees, hukkus sündmuskohal.

Sõidukijuht oli kaine ja juhtimisõigusega.

Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Allar Lohu sõnul on kõik traagilise liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel. "Sõiduki vigastused viitavad sellele, et jalakäija võis õnnetuse hetkel liikuda keset sõiduteed. Tal oli jope parema tasku küljes helkur, ent see oli kulunud ning kehvasti paigaldatud."

Lohu tuletab kõikidele jalakäijatele meelde, et helkurist on maksimaalsel viisil kasu siis, kui see on kinnitatud paremale põlve kõrgusele, et jalakäija liikumisel ei jääks see inimese keha varju. "Maanteel tuleb alati liikuda sõidutee vasakul ääres,” ütles välijuht.