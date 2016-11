Paar päeva tagasi kirjutasid paljud väljaanded, sealhulgas The Independent, BBC ja Press Association, et Corona õlle loonud Antonino Fernandez on oma koduküla rahvale pärandanud mitmeid miljoneid - lausa nõnda palju, et igaüks neist saanud pea kaks miljonit eurot.

Uudised jõudsid ka külaelanike endini, kelle sõnul ei ole midagi sellist siiski juhtunud, vahendab nüüd The Independent.

"See lihtsalt ei ole kahjuks tõsi," ütles üks 80 "miljonärist", kinnitades, et nad imetlevad Fernándezt sellegipoolest.