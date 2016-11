"Kuuba endine liider Fidel Castro oli brutaalne diktaator," sõnas USA presidendiks valitud Donald Trump.

Trump tuli oma avaldusega välja vaid mõned tunnid pärast teadet Castro surmast, vahendab BBC.

Ameerika tulevane president avaldas lootust, et kuubalased saavad nüüd liikuda vabama tuleviku poole.

Fidel Castro tuli võimule 1959. aastal, juhatades kommunistlikku revolutsiooni. Tema pooldajad on arvamusel, et ta tagastas riigi rahvale, teisel meelel on aga kriitikud.

Kuuba leinab oma kauaaegset juhti järgnevad 9 päeva.