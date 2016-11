" Tulekahju ajal oli selles haiglatiivas ligi 20 patsienti," räägib hooldusravi õendusjuht Merle Vaher. "Personali tuli ka teistelt korrustelt appi, et aidata patsiente evakueerida."

Haiglas on tulekahju! Selline teadaanne tuli Keila haigla õendusabi osakonna neljanda korruse valveregistratuuri. Põlengu asukohaks näitas moodne tuleohutussüsteem maja viiendat korrust. Käiku läks juhend, mille alusel teavitati päästeametit ja personali.

Hooldusabi ehk õendusravi osakond on mõeldud patsientidele, kes ei vaja igapäevast arstiabi, kuid kelle seisund ei luba neil kodus hakkama saada. Patsientide kontingent on erinev – Alzheimeri põdejatest surma ootavate voodihaigeteni.

Paralleelselt alanud evakuatsiooniga tehti täpselt kindlaks ka põlengu asukoht – tühjalt seisvas palatis voodi. Ruumi ust avades lahvatas põlema kõrgem leek ja suits tungis ka koridori.

Süttinud voodi suutsid haigla töötajad tulekustutiga ära kustutada. Kõik 19 patsienti jõudis personal ohutusse kohta viia mõne minutiga. Päästeameti ja politsei saabudes oli kogu olukord juba lahendatud.

Kas patsient suitsetas seal? "See võis olla nii, kindlalt ei ole veel teada. Teinekord on meil ravil patsiendid, kes on veidi problemaatilised – ei orienteeru ajas ega kohas," tunnistab õendusjuht.

Tema sõnul ei ole haiglas suitsetamise asjus nulltolerantsi ja erandkorras on see lubatud õues, kuhu haiglaõde siis patsiendi aitab või saadab.