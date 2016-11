Euroopa Liidu pankadele võib juba kahe aasta pärast rakenduda piirang, mis ei luba nende klientidel koodikaartidega endistviisi toimetada. Nii püütakse muuta pangatehingud turvalisemaks.

Eestis on koodikaart kõige levinum viis internetipangas toimetamiseks. Rahandusministeeriumi õigusosakonna nõunik Kaarel Eller ütles Eesti Päevalehele, et praegu pole veel teada, millal karmimad turvanõuded pankadele rakenduvad või mida need täpselt tähendavad.

Siiski võib aga arvata, et paroolikaardid ei vasta uuenevatele turvanõuetele ja seega on võimalus, et 2018. aasta teises pooles saab nendega teha veel vaid piiratud toiminguid.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja Ott Heinapuu selgitab Õhtulehele, et lõplik otsus paroolikaartide kasutamise kohta on neid väljastavate pankade teha: määrusesse läheb kirja kõige suurem piirmäär ehk kui suuri tehinguid tohib paroolikaardiga teha.