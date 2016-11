Euroopas käimine tundub miskipärast Eesti mereväe moraalile halvasti mõjuvat. Nimelt on ka enne Sakala alkoholivedu juhtunud, et pärast Euroopast naasmist satub mõne laeva meeskond suurtesse jamadesse.

Kuigi juhtunust on nüüd juba kaks aastakümmet möödas, on ehk endiselt kõige tuntum mereväeskandaal 1996. aastal avalikuks tulnud järjekordne kummaline salakaubavedu. Nimelt oli mereväe toonane lipulaev Sulev (M412) vedanud kapten Edgar Haaviku juhtimise all Haaviku aiamaale turvast.

Samuti olevat ühelt Saksamaa õppuselt naastes veetud kaasa terve auto – või vähemalt püütud seda teha. Kõige rohkem olevat mereväe juhtkonda ärritanud see, et Haavik ei ilmunud diplomaatilistele kohtumistele. Haavik sai esmalt karistuseks seitse päeva kartseriaresti.

Kaitseväeülem Johannes Kert saatis vanemleitnant Haaviku reservi ja palus pärast president Lennart Meril temalt kõik sõjaväelised auastmed võtta, millega president nõustus. Vahetult pärast välismaalt naasmist tekkis ka 2005. skandaal toonase lipulaeva Admiral Pitka ümber. Toona oli välismaalt saabumine ilmselt pigem kokkusattumus.