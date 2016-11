"Ükskord oli mul päeva jooksul viis kontserti – alustasime kell seitse hommikul ja käisime Eric Kammistega kolmes Lääne-Virumaa koolis kontserte andmas. Siis esinesime Tallinnas akustilise kavaga ja õhtul läksime veel bändiga ööklubisse," meenutab muusik Karl-Erik Taukar üht tihedaimat tööpäeva.

Neljapäeva õhtul Von Krahlis oma teist kauamängivat esitlenud noormees tunnistab, et plaadi salvestamise ja tiheda töö tõttu pole tal ammu vaba päeva olnud. "Loodan, et mõni nüüd tuleb."

Ehkki kohe-kohe on käes detsember, mis on teatavasti muusikutele aasta kiireim aeg. "Detsember on üsna töine. Mul on ikka peaaegu iga päev vaja laulda," paljastab Kar-Erik. "Teen seda hea meelega."

Selline töörügamine võib aga lõpuks tervisele hakata. Laulja räägib, et tundis tegelikult seda juba ammu, et liiga palju pole hea. "Mingil hetkel olin ma absoluutne kõigele-jah-mees – rabelesin ühest Eesti otsast teise.