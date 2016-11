Mõnda kuulsat kaunitari on loodus õnnistanud lopsaka rinnapartiiga, teised on aga lasknud ilukirurgil oma büsti suuremaks tuunida. Kelle rinnad on ehtsad, kelle omad võltsid?

Salma Hayek

Salma Hayek (Vida Press)

Mehhiko päritolu näitlejannal on nii külluslik rinnapartii, et tedagi on kahtlustatud büsti suurendamises. Kuid ta kinnitas Graham Nortoni telesaates, et rinnad kasvasid palve jõul.

"Olin klassi noorim ja kui teistel tüdrukutel hakkasid rinnad tekkima, polnud minul midagi. Läksin kirikusse, mille pühak pidi imesid tegema, panin käed pühitsetud vette ja anusin: palun, Jeesus, anna mulle tissid!"