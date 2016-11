Üks selle vangla kinnipeetavaist rääkis, et kaasvangid sõlmisid kiiresti kokkuleppe pedofiili põletada või korraldada talle paar keretäit.

Pedofiili ema Deborah Wyatt rääkis, et poja jõugu liikmeid kõrvetati suhkruveega ning poeg arvas, et rünnak oli suunatud tegelikult tema vastu. Neli kuud pärast vanglasse saabumist kutsus Kingi kongikaaslane kohale vanglaametnikud, kes leidsid Kingi pooduna. Viimane surigi kaks päeva hiljem haiglas.

James King ja jõuk, kuhu ta kuulus, pandi trellide taha 2015. aasta septembris. Kohtuniku sõnul oli selle jõuguga seotud kohtuasi hirmsaim tema tööpraktikas.

Kingist räägitakse, et ta kannatas Bristolis ärevushoogude ja depressiooni all ning ta suunati kolm korda eriuurimisele kartuses, et ta teeb enesetapu või kahjustab end muud moodi.

Kingi ema ütles, et poja viis endast välja ka kiri, milles vana sõber teatas, et ei soovi temaga enam suhelda.