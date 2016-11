Miks kohe saabuv esmaspäev pole vaba? Ilmalikest riigipühadest üsna vaeses Eestis võiks 15. november (vana kalendri järgi) või 28. november (uue kalendri järgi) kanda tiitlit iseseisvuspäev, sest nimelt siis 99 aastat tagasi kuulutas demokraatlikult valitud Maapäev end kõrgeimaks võimuks Eestis. 24. veebruar oleks jälle vabariigi aastapäev. Rohkem pühi, rahulolevam rahvas.

«ELAGU AUTONOMILINE EESTI»: Kild eestlaste meeleavaldusest Petrogradis 26. märtsil 1917. Ilmselt ei oska keegi sel pildil poseerijaist foto ­tegemise hetkel veel unistada Eesti vabariigist. (Filmiarhiiv)

Kõik, kel on silmside Eesti taasiseseisvumisega, mäletavad, millise pöörase tempoga ajalugu ühel hetkel kappama kukkus.

Fosforiidisõda ja Hirvepargi meeleavaldus raiusid 1987. aastal tee lahti. 13. aprillil 1988 kutsus Savisaar looma Rahvarinnet, 14. aprillil alanud muinsuskaitsepäevadel toodi taas avalikkuse ette rahvusvärvid.

Siit edasi arenesid sündmused enam mitte päevade, vaid tundidega: kui galopi alguses mõeldi, et oleks hea, kui saaks Kingissepa taas Kuressaareks nimetada, siis varsti oli selge, et siht on taasiseseisvumine.