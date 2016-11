Pidude hooaeg on algamas ja see toob kaasa ka tavapärasest avaramad dekolteed. Tasub endale selgeks teha, milline pesu selliste pluuside, toppide ja kleitide alla käib.

Kui plaanid kanda avara dekolteega pluusi või kleiti, siis tasub kindlasti enne proovida, kas sinna alla ikka saab tavapärase rinnahoidja panna võib peab leidma mingi muu lahenduse.

Seejuures ei tähenda muu lahendus sugugi seda, et rinnahoidjast peab loobuma, vaid tuleb valida pesuosakonnast midagi sellist, mis on mõeldud paljastavate riiete all kandmiseks, ilma et end täitsa alasti peaks tundma.

Näiteks on Hollywoodi punavaipadel promeneerivate staaride seas väga populaarsed niinimetatud nibukleepsud. See on kõige minimalistlikum variant, kuidas varjata asjaolu, et riided ei võimalda klassikalise pesu kandmist.