JÕULU- JA AASTALÕPUKONTSERDID: kes tuuritab pereliikmega, kes valis uue tuurikaaslase ja kes jäi varasema lavapartneri juurde?

PEAVAD PÜHI KOOS LAVAL: Toomas Lunge on tuntud ansambli Justament lauljana, tema näitlejast kaasat Ingat, keda teatakse peamiselt sarja «Pilvede all» peaosast, olid vähesed laulmas kuulnud, kuni ta läks TV3 saatesse «Su nägu kõlab tuttavalt». (Toomas Tuul)

Pereliikmega koos lavale

"See, et Toomas on laval, on minu jaoks muidugi alati tore. Mulle meeldib meie koosluses see, et lisaks tavalisele pereelule on meil võimalik ka loominguliselt koos tegutseda," lausub näitleja Inga Lunge, kes läheb koos oma muusikust abikaasa Toomas Lungega ja Tõnu Raadikuga elu esimesele jõulutuurile.

Ehkki kontserdituurist pole Inga seni osa võtnud, on ta mõnel Toomase esinemisel siiski kaasa teinud. Näosaates oma lauluoskust näidanud näitlejanna seletab, et on seni pigem harva kontsertidele kaasa kippunud, kuna pole tahtnud, et see muutuks koormavaks või tööks.