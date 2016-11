Pikka aega arvati, et tööriistu suudavad meisterdada ainult inimesed. 1960. aastatel pani šimpanse uurinud Jane Goodall tähele, et ka inimahvid on selleks võimelised. Pärast seda on loodusteadlased avastanud algeliste tööriistade kasutamise võime paljudel liikidel.

Siia hulka kuuluvad ka linnud, keda on aastasadu peetud pigem rumalateks. Tõenäoliselt tekkis arvamus lindude napi aru kohta neil loodusteadlastel, kes uurisid suleliste aju. Lindude aju on pisike ja sellel pole imetajate ajule omast arenenud ajukoort.

Nupp nokib: Varesed oskavad murda nokaga oksarao niiviisi, et sellest tuleb konks. Selle abil hangivad nad endale toitu. (Vida Pres)

Nii tekkisidki jutud, et linnu aju on kõigest tema silma suurune ja imetajaajust kõvasti viletsam. Nüüdseks on teada, et lindude aju on küll teistsuguse ehitusega, kuid sisaldab erakordselt palju närvirakke. Seega on linnud õppimisvõimelised ja suudavad langetada keerukaid otsuseid.

Näiteks on vareseid õpetatud puutetundlikul ekraanil mängima piltide äratundmist. Linnud pidid pildi meelde jätma ja selle nägemisel nokaga ekraanile toksama.