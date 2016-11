Austrias vahistati üheksa kaubamaja turvatöötajat, kes olid kasutanud 13aastase prostituudi teenuseid.

Ühes Viini kaubamajas võeti vahi alla peaaegu kõik turvateenistuse töötajad alaealise prostituudi teenuste kasutamise pärast. Kõik süüdistatud kinnitasid, et nad ei teadnud, et prostituut on alaealine, kirjutas The Local.

Viini politseist kinnitati, et politsei alustas uurimist, kui tüdruk oli arsti vastuvõtul juhtunust rääkinud. Esimest korda puutus tüdruk üheksa mehega kokku tänavu augustis ning sellele järgnes mitu kohtumist. Seksiti kaubamajas või selle läheduses. Kahtlusalused väidavad, et tüdruk teeskles, et on 19-20aastane ning nad ei aimanudki, et lapsuke on vaid kolmeteistkümnene.

Politsei teatel toimusid kohtumised ja seksuaalsuhted vabatahtlikkuse alusel. Nii tüdruk kui süüdistatavad ütlesid, et seks toimus raha eest.