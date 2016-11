"Fantastilised elukad" avab võlurpoiss Harry Potteri seikluste viieosalise eelloo

J. K. Rowlingu võlukunstimaailm avaneb uuest küljest: värskes linateoses "Fantastilised elukad ja kust neid leida" tegutseb Oscari võitja Eddie Redmayne’i kehastatud silmapaistev magizooloog Newt Scamander eelmise sajandi esimese poole Ameerikas. Ent see on vaid avapauk: Potteri sõsarsaagat tuleb kokku viis jagu.

KUULSAD NOORVÕLURID: Ron Weasley (Rupert Grint, vasakul), Harry Potter (Daniel Radcliffe) ja Hermione Granger (Emma Watson) neljandas Potteri saaga filmis «Harry Potter ja tule­peeker» (2005). (outnow.ch)

"Fantastilised elukad" on lavastanud David Yates, kelle käe all on valminud neli viimast Harry Potteri filmi. Stsenaristidebüüdi teeb kirjanik Rowling. Kui Potter seikles oma sõpradega 1990. aastate Suurbritannias, siis uue linaloo tegevus saab alguse 1926. aastal, kui Newt on äsja lõpule viinud ümbermaailmaretke, mille eesmärk oli leida ja kirjeldada tervet hulka maagilisi elukaid, ning jõudnud New Yorki.

Põgusana plaanitud peatus võtab ootamatu pöörde. Newti tirib sekeldustesse tavainimene (brittidele muggle ehk mugu, ameeriklastele no-maj – lühend sõnast non-magical ehk mittemaagiline) nimega Jacob Kowalski (Dan Fogler).