Saksamaal on levinud linnugripp H5N8, reedel tuvastati see Berliinis ja Brandenburgis. Linnugripijuhtumeid on ka Rootsis.

Linnugripp tuvastati kahel linnul ning viimasel kahel nädalal on viirust tuvastatud ka mitmes teises Saksamaa liiduvabariigis. Aga samuti on linnugripp levinud ka teistesse Euroopa maadesse, kirjutas BBC.

Saksamaal Brandenburgi liidumaal Werderis, mis asub Potsdami lähedal, tuvastati surnud kajakal linnugripi viirus, kirjutas The Local. Kohalikke linnukasvatajaid on hoiatatud, pardid, haned ja kanad peavad jääma nende majapidamistesse.

Lõuna-Rootsi linnufarmis haigestusid linnud linnugrippi.