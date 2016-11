“Nägin 13aastaselt Viljandi folgil üht Belgia torupillimängijat ja armusin temasse ära. Siis otsustasin, et tahan endale torupilli, ja isa ostiski mulle selle,” jutustab pärimusmuusik Sandra Vabarna (31), kes sai tuntuks neiupõlvenimega Sillamaa.

KANNATAMATU SANDRA: Sandra Vabarna ütleb, et on väga kannatamatu iseloomuga. Lausa nii kannatamatu, et tahtis Jalmarile jõuludeks üht kotti kinkida, aga ei suutnud saladust varjata ja pidi talle ikka pildi saatma. (Tiina Kõrtsini)

On imekspandav, kui osavalt õbluke naine rohmakat torupilli käsitseb. Naistorupillimängijaid ei ole maailmas just palju, sest tegelikult on see meeste pill.

Aastaid tagasi Itaalias esinemas käies vanad torupillimängijad Sandrat ei tervitanud, sest ta oli noor ja naine. Nüüd aga lööb Sandra oma bändiga Trad.Attack! laineid üle maailma, Eestist Lõuna-Koreani.

Sandra, kuidas sa leidsid tee muusikani?