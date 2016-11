Tihti oleme vallalisena õnnelikud kohtingukutse üle, kuid olukord muutub kui peame ajapuuduse tõttu kohtumise ära jätma.

Psühholoogi Ramani Durvasula sõnul on taoline käitumine igati normaalne, vahendab Glamour. Durvasula sõnas, et inimesed, kellel on mingil eluperioodil rohkesti tegevust iseendaga, ei pruugigi ühtegi suhet soovida. Seda ka sellisel juhul, kui isik on leidnud enda kõrvale kellegi sobiva, sest tihtipeale iseendale keskendudes, ei suuda inimene leida enam energiat teiste jaoks.

"Vahel võib olla põhjuseks ka mälestus minevikust, kuidas tegusa inimese päevaplaan võis suhte tõttu ootamatult muutuda," sõnas psüholoog.