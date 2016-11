Jüri Ratase juhitud valitsus tuli võimule selge lubadusega muuta meie elu paremaks. Kõigi, peale valitsusest jalad ees lahkunud reformierakondlaste ja nendega koos toiduahelast langenute. Kas uus on ikka parem, näeme aga alles aasta pärast, kui koalitsioonileppesse saanud lubadused jõustuma hakkavad. Seda muidugi, kui õlle hinda tõsta lubanud valitsus nii kaua vastu peab. Kuid välistada ei saa sedagi, et mõni külmkappi pistetud konflikt – näiteks Keskerakonna pikaaegne flirt idanaabriga, mis isamaalastele pinnuks silmas – ootamatult kiiresti üles sulab.

Kvoodiministri esimene proovikivi

Uue valitsuse üllatusliige, keskerakondlane Martin Repinski peab maaeluministrina tõestama, et ta pole valitsuskabinetti kaasatud vaid selleks, et täita venekeelsete ja savisaarlaste kvooti. Veelgi enam – esimesest tööpäevast tuleb rinda pista süüdistustega, mis puudutavad tema kitsekasvatust: klaarimist vajavad nii kitsepiima päritolu kui ka alluvate palgaasjad. Küllap teavad noorpoliitikule ministriportfelli heldelt usaldanud erakonnakaaslasedki, et ministriamet ei anna ainult võimalust säramiseks, vaid ka kõigi silme all põhja kõrbemiseks.